上證指數早段偏軟，現跌9點，深成指跌51點。
上證指數現報2951點，跌9點或0.32%，最低見2945點，跌16點或0.54%，成交2451.21億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9082點，跌51點或0.57%，低見9052點，跌82點或0.9%，成交2884.17億元。
滬深300指數報3705點，跌24點或0.65%；創業板指數報1540點，升3點或0.26%。
各板塊個別發展，金融股挫逾1%；石油、煤炭、電力、化工、房地產、水泥股偏軟；半新股則漲逾2%；鋼鐵、有色金屬股靠穩。
今日 10:45 中國財經
上證指數早段偏軟，現跌9點，深成指跌51點。
上證指數現報2951點，跌9點或0.32%，最低見2945點，跌16點或0.54%，成交2451.21億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9082點，跌51點或0.57%，低見9052點，跌82點或0.9%，成交2884.17億元。
滬深300指數報3705點，跌24點或0.65%；創業板指數報1540點，升3點或0.26%。
各板塊個別發展，金融股挫逾1%；石油、煤炭、電力、化工、房地產、水泥股偏軟；半新股則漲逾2%；鋼鐵、有色金屬股靠穩。
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