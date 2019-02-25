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特朗普:非常接近與中國達成貿易協議

美國總統特朗普表示，非常接近與中國達成貿易協議，短期內很可能簽署貿協，但亦可能不會。

畢非德:或錯判卡夫亨氏 候低吸蘋果

股神畢非德坦言，或錯判卡夫亨氏前景；又指除非股價回落，否則現水平不買蘋果股份；他又認為股市較整體經濟更具吸引，比特幣沒有獨特價值。

特朗普批油價過高 收市挫逾3%

特朗普指摘油組推高油價，抵消中美貿談有進展的利好，紐約期油收市回落3.1%；布蘭特期油跌3.5%，同創2月14日以來最低。

貿談限期延長 道指高收60點曾漲逾200

特朗普確認延長中美貿易休戰期，支持道指曾升209點，收市回順漲60點或0.23%；標指上揚0.12%；納指升0.36%。Caterpillar抽高1.9%，高盛和摩通都上揚逾1%。

外圍焦點簡訊

￭ 芝加哥聯儲銀行全國活動指數從12月的0.05跌至負0.43，反映美國經濟活動收縮。

￭ 避險需求降，美滙指數尾段偏軟，美元兌歐羅跌0.24%，兌日圓升0.33%。

￭ 紐約期金收跌3.3美元或0.3%，報每盎斯1329.5美元。

￭ 金礦商巴力克(Barrick)向Newmont提敵意收購，出價約180億美元。

￭ 通用電氣(GE)以214億美元售生物製藥業務，其中包括210億美元現金。

￭ 英股收升0.07%；德股漲0.42%；法股揚0.31%。

￭ 本港今早5時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.6829元，較上周五紐約尾盤漲243點子。

【新股追蹤】三新股周二掛牌 基石暗盤升8%

新股基石藥業(02616)、德信(02019)及納尼亞(08607)周二掛牌。交易資料顯示，基石暗盤收市較招股價升8%；德信跌1.79%；納尼亞升17.5%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報29063點，較昨日恒指收市高水104點。

￭ 港股ADR報28981點，較本港高22點。

￭ 瑞聲(02018)盈警，首季盈利按年減少約65%至75%。

￭ 港交所披露，高瓴資本2月19日持有鐵塔(00788)股權增至6.13%。

￭ 壹傳媒(00282)擬3.1億新台幣(約7890萬港元)售台灣物業。

￭ 兗煤澳大利亞(03668)年度盈利按年增2.72倍；末期息88.85港仙及特別息70.09港仙。

￭ 東陽光藥(01558)共作價16.26億人民幣，購27項藥品中國境內知識產權、工業產權和所有權。