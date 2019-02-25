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專業人士社交網絡LinkedIn與清華大學經濟管理學院互聯網發展與治理研究中心，聯合發布的《粵港澳大灣區數字經濟與人才發展研究報告》指出，區內人才流動和合作成大灣區發展關鍵；其中，深圳對內地人才吸引力最高，加上與香港緊密的數碼人才流動，成為推動區內科技中心發展的核心城市。

在大灣區建設和數碼轉型的大背景下，人才扮演着愈來愈重要的作用。LinkedIn中國公共事務總經理王延平表示，該網站以獨特的經濟圖譜(LinkedIn Economic Graph)為基礎，分析粵港澳大灣區的人才分布情況、多元化人才的流動情況和技能需求。LinkedIn的用戶聚集了大批科研、管理、科技和商務人才，他們正是組成數碼經濟人才的核心部分。

整體來看，高學歷人才和數碼人才主要集中在深圳、香港和廣州三大核心城市。報告發現深圳(35%)、香港(25%)及廣州(23%)於灣區內擁有最多數碼人才，而各個城市的人才亦有着不同技能優勢。香港最出色的是金融，而深圳及廣州的強項則分別是電腦網絡與硬件，以及軟件與服務。

分析粵港澳大灣區內部的人才流動發現，深圳是最吸引高學歷人才和數碼人才的城市，流入流出比分別達到1.79及1.92，而其他城市均錄得淨人才流出，意味這些城市的人才都集中在深圳。

報告顯示，香港和深圳兩個城市之間的數碼人才流入和流出率是8個調查城市中最高。深圳來自香港的數碼人才約有60%；同時，香港來自深圳的數碼人才超過67%。但香港與灣區內的其他城市之間的人才流動卻相對較低，例如在廣州來自香港的數碼人才只有31%；在香港來自廣州的數碼人才只有22%。

此外，香港的海外數碼人才中，多達80%來自其他國際城市，而深圳則有一半以上的數碼人才來自中國內地，結果反映這兩個城市是促進中國與國際交流的關鍵。

從行業人才的數碼化程度看，訊息及通訊科技行業人才的數碼化程度超過80%，反映灣區內的數碼經濟發展水平基礎甚高；而製造、零售、金融等傳統行業的數碼化程度相對較低，顯示數碼化發展步伐有待加快。