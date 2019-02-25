中國財經

美國將押後下月1日對華加徵關稅的期限，人民幣兌美元在岸價(CNY)收升245點子，為逾7個月來首次收市升穿6.7的關鍵關口；早段更一度升破6.68關口，高見6.6727。

人民幣兌美元在岸價收報6.6941，較上周五(22日)下午4時30分收報6.7186，大升245點子或0.36%；較晚上11時30分最後成交價6.7153，走強212點子。

離岸價(CNH)早段亦曾升穿6.68，高見6.6740，截至香港時間下午5時45分，離岸價報6.6858，在岸價報6.6882。

官方今日開出的中間價報6.7131，較上日中間價6.7151，上調20點子或0.03%，創逾3周新高，連續第5日上調。

交易員指出，中美貿易談判迎來實質性進展，尤其是美國推遲對中國加徵關稅，推動市場樂觀預期高漲，引發恐慌性結滙，人民幣加速升值，但午後逢低購滙客盤也逐漸湧出，限制人民幣反彈空間。

另有交易員認為，目前中美接近達成協議，關鍵在於如何落實執行，後續有無更多的利好，但特朗普仍有可能變臉。隨着市場情緒的逐漸釋放，人民幣不見得有更多的升值空間；另外更強的人民幣對中國發展亦會形成制約，除非資本持續流入，否則人民幣難長時間強勢。

第七輪中美經貿高級別磋商結束，美國總統特朗宣布，中美貿易談判就包括知識產權保護、技術轉讓、農業、服務業、滙率等重要結構性問題，以及很多其他議題取得巨大的進展，將推遲美國原訂計劃於3月1日提高對華關稅的期限，同時打算在佛羅里達海湖莊園(Mar-a-Lago)與中國國家主席習近平召開峰會，並達成協議。

他又稱，希望與中國達成一項對中美兩國都有利的貿易協議，如果協商進展順利，可能會在接下來的一兩周有非常重大的消息。