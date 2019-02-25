中國財經

中美貿易磋商取得成果，刺激內地股市飆逾半成。上證指數大漲5.6%，重返2900點關口，創8個月的新高，並錄得自2015年7月9日以來最大單日漲幅；深成指亦收復9000點，創近7個月的新高。市場交投熾熱，兩市成交合計大增逾67%至1.04萬億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開1.22%，其後升勢凌厲，以接近全日最高位收市，收報2961點，漲157點或5.6%，成交4659.91億元。

深成指亦大升逾半成，收復9000點關口，並以全日最高位收市，收報9134點，漲483點或5.59%，成交5745.89億元。

滬深300指數報3729點，漲209點或5.95%；創業板指數報1536點，漲80點或5.5%。

各板塊全線造好，金融股漲逾9%；有色金屬股漲逾6%；房地產、半新股、化工、煤炭股漲逾5%；鋼鐵、石油、水泥、電力股亦漲逾4%。

第七輪中美經貿高級別磋商結束，美國總統特朗宣布，中美貿易談判就包括知識產權保護、技術轉讓、農業、服務業、滙率等重要結構性問題，以及很多其他議題取得巨大的進展，將推遲美國原訂計劃於3月1日提高對華關稅的期限，同時打算在佛羅里達海湖莊園(Mar-a-Lago)與中國國家主席習近平召開峰會，並達成協議。

他又稱，希望與中國達成一項對中美兩國都有利的貿易協議，如果協商進展順利，可能會在接下來的一兩周有非常重大的消息。