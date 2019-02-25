中國財經

A股午後漲勢不斷擴大，上證指數現漲逾4%，收復2900點關口；深成指及創業板更飆逾5%。

上證指數現報2925點，漲121點或4.32%，成交3059.76億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9099點，漲448點或5.18%，成交3866.65億元。

滬深300指數報3681點，漲161點或4.6%；創業板指數報1537點，漲81點或5.6%。

各板塊全線走高，金融股飆逾7%；有色金屬股漲逾6%；化工、房地產、煤炭股漲逾4%；鋼鐵、電力、石油、水泥股亦漲逾3%。