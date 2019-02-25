中國財經

《中國證券報》發表評論文章指，國家主席習近平在中央政治局會議上指出，金融是國家重要的核心競爭力。觀察者認為，包括股票市場在內的資本市場將成為國家重要核心競爭力的組成部分。

文章指出，中國已成為世界第二大經濟體，但「大而不強」的問題仍十分突出，金融業的全球影響力、話語權與目前的經濟體量並不匹配。可以說，金融業尤其資本市場是否強大，是否富有國際競爭力，決定着大國經濟核心競爭力的成色。

中國經濟正處在以推進創新驅動高質量發展的階段，資本市場至少可從推動存量經濟重組、培育增量經濟發展兩個維度來推進經濟轉型。

在人口紅利式微、要素成本上升的制約下，改革釋放的制度紅利是推動經濟高質量發展的有效力量。全面深化經濟改革就是要加速釋放這些制度紅利。

其中，包括資本市場改革在內的經濟體制改革是一大重點，可以預見，未來將通過提高違法違規成本的加法、限制行政干預的減法、優化市場機制作用的乘法、降低市場主體負擔的除法，大力推進資本市場基礎性制度改革，強化優勝劣汰市場機制，激發資本市場活力，真正發揮出資本市場高效的資源配置效力。

文章指出，目前，中國正在努力推動的設立科創板並試點註冊制，正是釋放資本市場活力、提升國際競爭力的一項重大工程。