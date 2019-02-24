中國財經 港股直擊

萬科(02202)董事會主席郁亮在一封內部郵件中指出，內地經濟L形走勢尚未見底，經濟下行壓力並未消除。過去萬科對宏觀經濟的判斷過於樂觀，現在開始萬科要做好長期準備。

他表示，2019年萬科要收斂和聚焦，鞏固基本盤。面對高度的不確定性，萬科應該摒棄一切投機、僥倖心理，跳出路徑依賴和牛市思維。

郁亮又認為，中國城鎮化進程空間巨大，目前已經進入第二階段，房地產仍有發展空間，但直言不代表「未來還能靠吃這口飯活下去」，強調萬科在轉型道路上依然挑戰重重，必須要做新業務。