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今日 12:14 中國財經

OPPO今年上半年推5G手機

中國證券網報道，OPPO在西班牙巴塞隆拿舉辦創新大會，正式展示OPPO首部5G手機，同時宣布OPPO將與全球四家重要的運營商合作夥伴共同啟動「OPPO 5G登陸行動」，並將在今年上半年正式推出OPPO 5G手機。

此外，OPPO還展示10倍混合光學變焦技術的實際體驗與樣張，並宣布該技術將在今年春季新品中實現商用。

OPPO副總裁蔣安奕表示，作為一家科技公司，OPPO始終堅持以「技術研究」和「產品開發」雙線並舉驅動企業發展，通過持續的技術創新為用戶創造價值。

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