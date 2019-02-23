中國財經

國家主席習近平就完善金融服務、防範金融風險舉行第十三次集體學習發表講話，強調要建設一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，完善資本市場基礎性制度，把好市場入口和市場出口兩道關，加強對交易的全程監管。

習近平指出，金融是國家重要的核心競爭力，金融安全是國家安全的重要組成部分，金融制度是經濟社會發展中重要的基礎性制度。十八大以來，中國有序推進金融改革發展、治理金融風險，金融業保持快速發展，金融改革開放有序推進，金融產品日益豐富，金融服務普惠性增強，金融監管得到加強和改進。同時，要抓住完善金融服務、防範金融風險這個重點，推動金融業高品質發展。

他強調，金融要為實體經濟服務，滿足經濟社會發展和人民群眾需要，要深化對金融本質和規律的認識，立足中國實際，走出中國特色金融發展之路。

習近平又指出，深化金融供給側結構性改革必須貫徹落實新發展理念，強化金融服務功能，找準金融服務重點，以服務實體經濟、服務人民生活為本。要以金融體系結構調整優化為重點，優化融資結構和金融機構體系、市場體系、產品體系，為實體經濟發展提供更高品質、更有效率的金融服務。

習近平強調，實體經濟健康發展是防範化解風險的基礎。要注重在穩增長的基礎上防風險，強化財政政策、貨幣政策的逆周期調節作用，確保經濟運行在合理區間，堅持在推動高品質發展中防範化解風險。

他又稱，要加快金融市場基礎設施建設，要做好金融業綜合統計；要做到「管住人、看住錢、紮牢制度防火牆」；要管住金融機構、金融監管部門主要負責人和高中級管理人員；要運用現代科技手段和支付結算機制；要完善金融從業人員、金融機構、金融市場、金融運行、金融治理、金融監管、金融調控的制度體系。

習近平續稱，要把金融改革開放任務落實到位；要深化准入制度、交易監管等改革；要統籌金融管理資源；要建立監管問責制；要解決金融領域特別是資本市場違法違規成本過低問題；要提高金融業全球競爭能力；要培養、選拔、打造一支政治過硬、作風優良、精通金融工作的幹部隊伍。