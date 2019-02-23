中國財經

國家主席習近平在中共中央政治局第十三次集體學習時強調，深化金融供給側結構性改革，增強金融服務實體經濟能力。

中共中央政治局昨日下午就完善金融服務、防範金融風險舉行第十三次集體學習。

習近平在主持學習時強調，要深化對國際國內金融形勢的認識，正確把握金融本質，深化金融供給側結構性改革，平衡好穩增長和防風險的關係，精準有效處置重點領域風險，深化金融改革開放，增強金融服務實體經濟能力，堅決打好防範化解包括金融風險在內的重大風險攻堅戰，推動中國金融業健康發展。