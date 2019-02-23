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今日 09:43 國際財經 中國財經

特朗普擬延貿談限期 商撤起訴華為可能性

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中美代表繼續在華盛頓舉行高級別經貿磋商，決定將磋商延長兩日至周日。美國總統特朗普預料很大機會達成最終貿易協議，並考慮延長3月1日貿易戰停戰期限，又會商討撤銷起訴華為違反制裁伊朗禁令等控罪的可能。

特朗普在白宮橢圓形辦公室，會見國家主席習近平特使、副總理劉鶴率領的中方代表團，提到兩國的貿易談判進度良好。他稱，雙方有很好的會談，有機會發生一些非常令人振奮的事情。

特朗普又指出，雙方同意磋商延長兩日至周日，並會考慮延長3月1日的談判限期，又預料很快會與國家主席習近平會面。CNBC報道，兩人可能於3月底會面，地點會是佛羅里達州特朗普的私人別墅。

中方代表讀出習近平給特朗普的信件，提到感謝特朗普於農曆新年期間發出的節慶祝賀，以及特朗普孫兒拍攝的祝賀片段，又於信中稱希望雙方達至雙贏的方案。

劉鶴亦表示，中方認為達成協議的機會非常大，中方會盡最大努力。另外，特朗普又指出，尚未決定會否將中國電訊商華為和中興通訊(00763)列入貿易協議，並表示司法部長巴爾(William Barr)會與律師團隊，在未來幾周商討撤銷起訴華為違反制裁伊朗禁令等控罪的可能性。

美方代表團成員、財長努欽(Steven Mnuchin)也有發言，表示兩國在會面中已就滙率問題達成協議。另有美國官員早前表示，中國已承諾採購大量美國農產品，但前提是雙方達成協議，包括中國保證加強保護知識產權等。

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