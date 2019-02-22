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聯儲局報告稱利率決策保持耐心

美國聯儲局半年度報告表示，環球經濟放緩及去年金融市場波動，局方未來調整利率的行動將保持「耐心」。

克拉里達:可能容許通脹高於指標

聯儲局副主席克拉里達稱，若價格升勢緩慢，局方或容許通脹高於指標，並以長時間的平均通脹取代硬性指標；另一名官員威廉斯說，局方應警惕通脹持續偏低；亦有官員表示，局方正處於十字路口，未來12至18個月政策方向不明確。

「習特會」有望3月下旬美國舉行

CNBC消息稱，美國總統特朗普與中國國家主席習近平正探討於3月下旬會晤，峰會地點預料為美國佛羅里達海湖莊園（Mar-a-Lago）。特朗普稱或將華為與中興納入兩國貿協內。

「習特會」有望成事 道指高收181點

特朗普在白宮會見中國副總理劉鶴，據報亦正與習近平探討3月下旬會晤，中美貿談或突破，道指曾升202點，收市仍漲181點；標指高收0.64%；納指漲0.91%。波音股價升1.5%，英特爾上揚2.1%。卡夫亨氏受品牌減值等連串壞消息拖累，股價狂瀉逾27%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國國會眾議院下周二表決動議，阻特朗普透過全國緊急令建邊境牆。

￭ 避險情緒消退，美滙指數尾段跌0.06%，報96.55；澳元升0.55%至0.7128美元。

￭ 紐約期金升0.4%，每盎斯收報1332.8美元。本周累計漲0.8%。

￭ 紐約期油收報每桶57.26美元，升0.5%；布蘭特期油揚不足0.1%，同創10個月高。

￭ 英國股市收高0.16%；德股升0.30%；法股漲0.38%。

￭ 中國和沙地阿拉伯政商界在北京探討「一帶一路」，兩國簽署總值逾280億美元合作協議。

￭ 本港今早5時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7072元，較周四紐約尾市漲173點子。

明日大嶼填海千公頃 提供15萬至26萬伙

發展局諮詢文件稱，「明日大嶼願景」計劃料在交椅洲填海1000公頃，供應15萬至26萬個單位，其中約七成作興建公營房屋；商業區則提供400萬平方米商業樓面。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28872點，較昨日恒指收市高水56點。

￭ ADR指數報28808點，較香港回落8點。

￭ 徽商銀行(03698)預期去年盈利按年增約14%以上。

￭ 金沙(01928)全年盈利按年增16.97%。

￭ 深水埗迷你盤AVA 228周五首度開賣82伙，據稱暫錄46伙獲認購，佔推出單位數目56%。

￭ 恒指季檢結果：創科(00669)納恒指成分股，剔出潤電(00836)。國企成分股加入中建材(03323)，剔出眾安(06060)。