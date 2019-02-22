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中國人壽(02628)副總裁趙立軍表示，公司將在股票投資中增加高股息股票，抓住低估值的機遇，並靈活投資股票。

趙立軍對《上海證券報》稱，在策略安排上，核心投資就是結合公司外部公開市場的變化、會計準則的變化等，配置高股息的股票，減少利潤周期的波動；還有國家宏觀經濟發展需要支持的領域，以市場的需求為導向，選擇核心企業進行配置，這樣企業會給中國人壽創造長期收益。

他又表示，面對階段性的、短期的投資機會，也會根據低估值來靈活配置權益類投資。

國壽早前發盈警，預期截至去年12月底止全年，淨利潤按年下跌約50%至70%。趙立軍解釋，去年業績減少的主要原因是受權益市場整體震盪下行影響，公開市場權益類投資收益按年大幅減少。

總裁蘇恒軒表示，中國人壽要建設國際一流壽險公司。圍繞這一使命願景，中國人壽確定當前和今後時期的發展目標：重振國壽，持續成長。

他稱，中國人壽將推動一系列改革。具體來看，以高質量發展為根本要求，公司將以三大轉型、雙心雙聚、資負深度聯動為戰略內核。全力打造人才驅動、機制驅動、創新驅動、融合驅動四大發展動能，努力實現「提升發展質量、増強區域實力、做大做強隊伍、強化品牌形象、重振國壽精神」五大重振目標。

「三大轉型」即推動公司從銷售主導向銷售與服務並重轉型、從人力驅動向人力與科技雙輪驅動轉型、從規模取向向價值與規模有機統一轉型。「雙心雙聚」就是以客戶為中心，以生產單元為重心，聚焦價值，聚焦大個險。

資產負債是保險公司兩大驅動，國壽將加強大類資產配置統籌管理，優化多元化委託管理，強化業績考核，建立市場化用人機制。