中國財經

上證指數早段走軟，現跌6點，深成指跌24點。

上證指數現報2744點，跌6點或0.25%，最低見2736點，跌15點或0.56%，成交949.5億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8427點，跌24點或0.29%，低見8393點，跌57點或0.68%，成交1351.9億元。

滬深300指數報3427點，跌14點或0.43%；創業板指數報1415點，升3點或0.24%。

各板塊個別發展，有色金屬、水泥、煤炭、石油、金融、房地產、化工股偏軟；半新股則漲逾2%；鋼鐵、電力股亦靠穩。