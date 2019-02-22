中國財經

內地樓價持續上揚，70個大中城市房價按年升幅創一年半高，連升40個月。

路透根據國家統計局公布數據測算，1月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升10%，升幅較上月擴大0.3個百分點，連升40個月。

按月比，1月新建商品住宅價格指數上漲0.6%，連漲45個月，但漲幅較前月進一步收窄，為9個月最低。

統計局數據顯示，重點城市中，北京與上海1月新建商品住宅銷售價格指數按年分別升2.8%和0.9%，廣州和深圳按年分別升9.7%和降0.1%。按月比，京、滬、廣、深新建商品住宅價格指數分別升0.6%、0.1%、0.9%和降0.1%。

國統局城市司高級統計師劉建偉表示，1月份，各地繼續堅持因地制宜、因城施策，把穩地價、穩房價、穩預期的責任落到實處，促進房地產市場平穩健康發展。

1月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按年升3.3%，升幅比上月擴大0.5個百分點；二手住宅銷售價格按年上升0.4%，漲幅比上月回落0.2個百分點。

二線城市新建商品住宅和二手價格按年分別上漲11.6%和8.0%，漲幅比上月分別擴大0.3和0.1個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格按年升11%，漲幅比上月擴大0.2個百分點，二手價格按年升8.2%，漲幅與上月相同。