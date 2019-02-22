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今日 09:31 中國財經 國際財經

美農業部長:中方承諾採購大量農產品

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中美正在白宮展開第七輪經貿磋商，美國農業部長珀杜(Sonny Perdue)確認中國承諾採購大量農產品。

珀杜在美國農業部年度論壇期間透露，中國承諾購買大量美國農產品，但前提是雙方達成重大協議，其中必須包括中國保證加強保護知識產權。

他預料，倘若中美達成貿易協議，美國農產品在中國失去的市場份額，將能迅速恢復並擴大。

外電早前引述知情人士報道，中國將提議每年增加進口300億美元的美國農產品，包括大豆、玉米和小麥，作為兩國磋商中的潛在貿易協議的部分內容。

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