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今日 01:32 國際財經 中國財經

華為擬提出計劃 緩解英國網絡安全憂慮

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華為旗下網絡運營商服務部門主管表示，將於今年上半年提交報告，回應英國政府機構對其產品的網絡安全關注。

英國情報機構主管周三表示，華為未有採取可信步驟，紓緩關於其供應產品可能存在網絡安全風險的問題。華為早前指出，可能須3年至5年時間才可解決有關問題。

華為產品和方案總裁Ryan Ding周四向記者表示，預期3個月內向當局提交計劃書，以全面解除有關網絡安全憂慮。他表示，將於第2季向所有持份者講解解決方案，下半年開始落實有關計劃，強調華為希望在8個主要領域達成可信賴的安排，以紓緩網絡安全的憂慮。

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