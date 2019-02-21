中國財經

人民幣兌美元續呈強，在岸價(CNY)收市升135點子，創3周新高，中段一度升穿6.69關口，高見6.6887。

人民幣兌美元在岸價收報6.7101，較上日下午4時30分收報6.7236，升135點子或0.2%；較晚上11時30分最後成交價6.7171，走強70點子。

離岸價(CNH)亦曾收復6.69，高見6.6879，截至香港時間下午5時58分，離岸價報6.7213，在岸價報6.7221。

官方今日開出的中間價報6.722，較上日中間價6.7558，大幅上調338點子或0.5%，連續第3日上調。

交易員指出，早段人民幣受中美草擬貿易協議綱要消息激勵，大幅上行；離岸人民幣亦升破6.69，創逾7個月新高。午後隨着逢低購滙盤回歸，離岸及在岸人民幣回吐過半早前漲幅，後市續重點關注中美高級別貿易磋商進展。

另有交易員認為，中美從對抗到談判再到草擬協議，在臨近截止日之前確實提振市場信心，但人民幣目前面臨的基本面困局仍十分明顯，寬鬆預期難改，這些都會沖淡中美談判利好；另外，歐羅區經濟數據表現不佳，美元難以有效調整，這也限制人民幣反彈空間，短期人民幣或仍難以擺脫6.7至6.8範圍。

路透引述熟悉談判的消息人士表示，美國和中國原則上已經開始就貿易爭端中最為棘手的議題研擬承諾綱要，這是貿易戰開打7個月以來最為重大的進展。據悉，兩國談判官員就結構性議題草擬了6項諒解備忘錄。