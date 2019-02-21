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中華交易服務宣布，將推出中華交易服務粵港澳大灣區指數，旨在反映受惠於粵港澳大灣區發展，並在香港或中國內地上市的公司股價表現。

指數的選股範圍為互聯互通下的合資格上市公司，且其註冊地、總部或主要營運中心所在地位於大灣區內。此外，成分股公司的行業類別，須與大灣區發展規劃綱要的重點發展產業脗合。

中華交易服務總裁毛志榮表示，隨着中港兩地的投資者愈來愈關注粵港澳大灣區主題，即將推出的指數將為市場更準確地捕捉大灣區內發展先機，並提供開發相應指數掛鈎產品的機會。