A股午後持續走高，上證指數升8點，深成指升53點。
上證指數現報2769點，升8點或0.31%，最高見2794點，漲32點或1.19%，成交1841.92億元(人民幣‧下同)。
深成指現報8527點，升53點或0.63%，高見8619點，漲146點或1.73%，成交2680.03億元。
滬深300指數報3466點，升14點或0.43%；創業板指數報1431點，漲23點或1.67%。
各板塊全線上升，金融股漲逾2%；電力股漲逾1%；煤炭、房地產、有色金屬、鋼鐵、水泥、化工、石油股靠穩。
今日 14:08 中國財經
A股午後持續走高，上證指數升8點，深成指升53點。
上證指數現報2769點，升8點或0.31%，最高見2794點，漲32點或1.19%，成交1841.92億元(人民幣‧下同)。
深成指現報8527點，升53點或0.63%，高見8619點，漲146點或1.73%，成交2680.03億元。
滬深300指數報3466點，升14點或0.43%；創業板指數報1431點，漲23點或1.67%。
各板塊全線上升，金融股漲逾2%；電力股漲逾1%；煤炭、房地產、有色金屬、鋼鐵、水泥、化工、石油股靠穩。
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