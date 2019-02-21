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今日 13:06 中國財經

海航傳大折扣洽售倫敦物業

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外電引述知情人士透露，海航集團以大折扣洽售倫敦物業。

代表亞洲客戶尋求購買該物業的英國投資管理機構LS Estates為這座位於金絲雀碼頭的路透前英國總部大樓，出價約1.35億英鎊(約13.83億港元)。知情人士稱，這比海航當初買下的價格少了約1億英鎊。

海航集團已在全球範圍內出售資產，以努力避免流動性短缺。海航在英國房地產資產，還包括租給瑞信集團的另一個金絲雀碼頭物業，這兩幢樓的租約均現不足。

知情人士表示，路透的租約明年到期，路透已經在金絲雀碼頭的另一棟樓新建其英國總部。

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