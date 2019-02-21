A股早段止跌回穩，上證指數現升不足1點，深成指升10點。
上證指數現報2762點，升不足1點或0.03%，最高見2765點，升4點或0.16%，成交773.55億元(人民幣‧下同)。
深成指現報8483點，升10點或0.12%，高見8508點，升35點或0.42%，成交1208.09億元。
滬深300指數報3452點，升不足1點或0.02%；創業板指數報1416點，升8點或0.58%。
各板塊個別發展，電力、金融、鋼鐵股靠穩；石油、水泥、煤炭、有色金屬、房地產、化工股則偏軟。
今日 10:36 中國財經
A股早段止跌回穩，上證指數現升不足1點，深成指升10點。
上證指數現報2762點，升不足1點或0.03%，最高見2765點，升4點或0.16%，成交773.55億元(人民幣‧下同)。
深成指現報8483點，升10點或0.12%，高見8508點，升35點或0.42%，成交1208.09億元。
滬深300指數報3452點，升不足1點或0.02%；創業板指數報1416點，升8點或0.58%。
各板塊個別發展，電力、金融、鋼鐵股靠穩；石油、水泥、煤炭、有色金屬、房地產、化工股則偏軟。
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