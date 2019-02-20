中國財經

美國傳敦促中國不推動人民幣貶值，人民幣今日飆升。人民幣兌美元在岸價(CNY)創近3周的新高，收市大升439點子，最新升穿6.72關口，高見6.7125。

人民幣兌美元在岸價收報6.7236，較上日下午4時30分收報6.7675，大升439點子或0.65%；較晚上11時30分最後成交價6.76，走強364點子。

離岸價(CNH)亦收復6.72，高見6.7164，截至香港時間下午5時46分，離岸價報6.7191，在岸價報6.7180。

官方今日開出的中間價報6.7558，較上日中間價6.7642，上調84點子或0.12%，連續第二日上調。

交易員指出，美國施壓人民幣滙率保持穩定的消息，是今早人民幣表現強勁的主要原因，而隔晚美元走弱亦助力人民幣轉強；但午後隨着市場情緒逐漸回歸理性，人民幣升幅略有收窄，市場觀望短期滙價能否突破6.7元關鍵位置。

另有交易員認為，滙率問題一直是中美重點關注的話題，但如何界定和落實「人民幣不貶值」仍有很多細節需要明確，預計該消息的短期影響基本結束；當然中美貿易談判正在向達成協議的方向推進，短期有利於穩定市場情緒，但中國經濟下行壓力較大且美元仍偏強背景下，人民幣走升幅度料仍有限，繼續關注本周中美高級別談判進展。

中美代表在華盛頓繼續貿易談判，據報美國敦促中國不推動人民幣貶值，作為協議條款一部分。外電引述消息人士稱，貨幣政策是其中一項討論議題，美方要求北京作出承諾，保持人民幣滙價平穩，以免中方用貶值措施，抵消美國實施關稅造成的負面影響。

中國外交部回應指，中方不會將人民幣滙率作為應對貿易爭端的工具，強調不搞競爭性貨幣貶值，希望美方尊重市場規律，尊重客觀事實，不要將滙率問題政治化。