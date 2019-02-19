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中美貿談重開 華府促人民幣不貶值

中美代表在華盛頓繼續貿易談判，據報美國敦促中國不推動人民幣貶值，作為協議條款一部分。

梅斯特稱聯儲局仍需加息 暫宜觀望經濟

克里夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特稱，美國聯儲局今年稍晚可能需要加息一次，目前仍有時間評估經濟表現。紐約聯儲銀行總裁威廉斯則稱，除非經濟與通脹未如預期，否則局方毋須加息。

滙控倫敦股價較港低逾1% 英股收挫0.56%

滙控(00005)業績遜預期，倫敦股價收市跌4%，折算為65.16港元，較香港收市再低1.49%；渣打挫近2%。英國股市下滑0.56%；法股回吐0.16%；德股升0.09%。

道指反覆高收8點 金價撲10個月高

沃爾瑪第四季盈利按年增69.52%，股價高收2.2%，但美歐銀行股下挫，市場亦審慎觀望中美新一輪貿談，美股反覆窄幅上落，道指升8點或0.03%，盤中最多升78點，也曾跌63點；標指升0.15%；納指上揚0.19%。

外圍焦點簡訊

￭ 特朗普稱，若他2016年輸掉總統大選，股市至今或跌最少1萬點。

￭ 美國NAHB：2月建築商信心指數升至62點，創4個月高。

￭ 日央行：若日圓大升損經濟，或加推量寬；日圓兌美元跌0.2%後尾段回穩。美滙指數跌0.28%。歐羅兌美元倒升0.27%。

￭ 紐約期金升22.7美元或1.7%，收報每盎斯1344.8美元，創10個月高。

￭ 紐約期油升0.9%，收報56.09美元。布蘭特期油回落不足0.1%。

￭ 德國內政部：無計劃直接排除華為5G，將修例讓所有公司角逐市場。華為任正非對傳媒稱，不會與中國政府分享客戶訊息。

￭ 本港今早5時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7456元，較周一紐約尾市漲284點子。

阿里18億入股中金 持H股逾11%

阿里巴巴確認，近日完成對中金(03908)的入股，其中阿里持有中金H股約2.03億股，佔11.74%和總已發行股份的4.84%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28312點，較恒指收市高水84點。

￭ ADR港股比例指數報28296點，較港收市高67點。

￭ 信置(00083)牽頭發展的觀塘凱滙二期加推價單共98伙，折實均價較去年12月底升8.3%。

￭ 華融投資(02277)預期全年盈利按年跌70%或以上。

￭ 新濠(00200)美上市附屬新濠博亞娛樂去年第四季應佔淨收入按年增57.7%，派息5.17美仙。

￭ 中原銀行(01216)及河南萬松共47.35億人民幣全購邦銀金租，中原銀行承擔當中42.62億。

￭ 阿里及騰訊(00700)據報擬游說港交所允許企業可持有「超級投票權」股份。

￭ 冠華(00539)兩供一股，淨籌2.49億元。