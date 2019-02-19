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今日 04:09 國際財經 中國財經

中美貿談重開 華府促人民幣不貶值

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外電報道，美國要求中國承諾不再推動人民幣滙價進一步貶值，作為兩國貿易協議條款的一部分。

中美兩國代表周二繼續在美國首都華盛頓進行貿易協定談判。報道引述消息人士稱，貨幣政策是其中一項討論議題，美方要求北京作出承諾，保持人民幣滙價平穩，以免中方用貶值措施，抵消美國實施關稅造成的負面影響。

美國貿易代表萊特希澤辦公室發言人與財政部未有回應傳媒相關查詢。

中美兩國周二的談判由副部級官員負責。萊特希澤與美國財長努欽預期周四才會參與會談，與中國副總理劉鶴會晤。

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