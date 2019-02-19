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今日 14:57 中國財經

京東證實年內裁減一成副總裁級以上高層

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有內地媒體報道，京東今年將「末位淘汰」10%的副總裁級別以上的高層，京東發言人向本報證實消息屬實。

京東指出，集團正在積極推動「小集團、大業務」的轉型，旨在盤活資源、充分發揮組織活力，為多元業務的發展保駕護航，以實現有質量的增長。

報道指出，目前京東擁逾18萬名員工，副總裁級別以上的高層估計有數十至100人。

「末位淘汰」是企業慣常採用的一種管理制度，是按照價值觀、績效等不同維度設定的一套考核指標體系，並根據考核結果對得分靠後的員工進行淘汰。

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