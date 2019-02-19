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據內地媒體《財經》報道，網易與亞馬遜正在推進一項有關中國電商業務的重大重組，網易旗下的網易考拉，將會合併亞馬遜中國海外購業務，交易或以換股方式進行。

報道指出，該交易已於去年年底簽約，但進展並不順利。

網易考拉主打跨境電商，去年6月由考拉海購易名為網易考拉，正式進軍綜合電商市場，主打進口商品和全球高品質商品；亞馬遜目前在中國布局的核心戰略業務涵蓋四方面，包括跨境電子商務、電子書閱讀業務、物流業務和雲計算服務。

網易考拉和亞馬遜中國均表示不予置評。