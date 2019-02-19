中國財經

上證指數高開5點後偏軟。

上證指數開市報2759點，升5點或0.19%；現報2750點，跌4點或0.16%。

深成指開市報8480點，升33點或0.4%；現報8458點，升11點或0.14%。

滬深300指數開市報3454點，升8點或0.26%；現報3443點，跌2點或0.07%。

創業板指數開市報1419點，升5點或0.38%；現報1416點，升2點或0.2%。

各板塊普遍上升，半新股漲逾1%；房地產、電力、金融、石油、鋼鐵、水泥、有色金屬股靠穩；煤炭、化工股則偏軟。