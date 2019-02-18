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今日 21:43 中國財經 香港財經

中總:港可成大灣區面向全球橋樑

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中共中央、國務院印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，香港中華總商會會長蔡冠深認為，《綱要》既為粵港澳地區實現優勢互補提供契機，亦就理順三地制度差異提出創新可行的策略方向，大灣區建設不僅不會削弱香港既有優勢，相反更可藉此強化香港作為大灣區面向全球發展的關鍵橋樑，發揮「引進來、走出去」的平台角色。

他指出，《綱要》明確香港在金融、航運物流、商貿、專業服務、創新科技、法律仲裁等範疇的角色定位，香港可充份利用在這些方面的既有優勢，透過大灣區平台進一步拓展市場腹地，並協助區內產業與國際標準接軌，提升灣區的全球影響力和競爭力。

蔡冠深表示，在大灣區發展框架下，當局更可探討為香港企業及人才於內地經商就業提供更多便利措施，包括優化區內資金流動機制、放寬市場准入條件、研究落實「港人港稅」及全面專業資格互認等安排。

他期望，粵港澳三地可考慮進一步簡化跨境運輸通關手續，例如研究推出整個大灣區適用的出入境通行證明文件、放寬私家車跨境牌照申請等，提升人流物流互動效率。

 

中總期望特區政府盡快成立「粵港澳大灣區發展辦公室」，加強與中央部委、廣東省及澳門政府的協調聯繫，以「成熟一項推一項」方式支援工商業界參與大灣區發展。

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