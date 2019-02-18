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今日 20:24 中國財經

大灣區建設領導小組:共建國際一流灣區

新華社報道，粵港澳大灣區建設領導小組辦公室負責人表示，推進粵港澳大灣區建設，是以國家主席習近平親自謀劃、親自部署、親自推動的國家戰略，是新時代推動形成全面開放新格局的新舉措，也是推動「一國兩制」事業發展的新實踐。

負責人強調，一分部署，九分落實，將全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，嚴格依照憲法和《基本法》辦事，會同粵港澳三地和有關部門做好各項任務，共同將粵港澳大灣區建設成為國際一流灣區和宜居、宜業、宜遊的優質生活圈，增進粵港澳三地民生福祉。

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