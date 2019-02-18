香港財經 中國財經 時事脈搏

中共中央、國務院印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，金管局對此表示歡迎，並指《規劃綱要》指導粵港澳大灣區發展的主要方向，下一步金管局會積極與內地部委跟進落實相關的政策措施。

金管局指出，《規劃綱要》是綱領性文件，涵蓋範圍廣泛，其中金融業發展是重要一環。《規劃綱要》進一步肯定和支持香港作為國際金融中心、全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心的地位，並支持打造服務「一帶一路」建設的投融資平台、內地企業在香港設立資本運作中心及企業財資中心等。