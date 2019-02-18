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中共中央、國務院印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中表示，支持粵港澳高校合作辦學，鼓勵聯合共建優勢學科、實驗室和研究中心。加強基礎教育交流合作，鼓勵粵港澳三地中小學校結為「姊妹學校」，研究開放港澳中小學教師、幼兒教師到廣東考取教師資格並任教。

同時，支持「粵港澳青年文化之旅」、香港「青年內地交流資助計劃」等重點項目實施，促進大灣區青少年交流合作。支持港澳青年和中小微企業在內地發展，將符合條件的港澳創業者納入當地創業補貼扶持範圍，支持香港通過「青年發展基金」等幫助香港青年在大灣區創業就業。

構築休閒灣區方面，豐富粵港澳旅遊精品路線，開發高鐵「一程多站」旅遊產品，建設粵港澳大灣區世界級旅遊目的地；支持香港成為國際城市旅遊樞紐及「一程多站」示範核心區，建設多元旅遊平台，有序推動香港、廣州、深圳國際郵輪港建設。

共建人文灣區方面，支持新建香港故宮文化博物館、西九文化區戲曲中心等重點文化項目，增強香港中西合璧的城市文化魅力；支持香港、澳門、廣州、佛山(順德)弘揚特色飲食文化，共建世界美食之都；共同推進大灣區體育事業和體育產業發展，聯合打造一批國際性、區域性品牌賽事。

推動優質醫療衛生資源緊密合作，支持港澳醫療衛生服務提供主體在珠三角九市按規定以獨資、合資或合作等方式設置醫療機構，發展區域醫療聯合體和區域性醫療中心。探索推進在廣東工作和生活的港澳居民在教育、醫療、養老、住房、交通等民生方面享有與內地居民同等的待遇。