中國財經

台灣股市高收，加權指數收報10145點，升80點或0.8%。

台股今早高開32點，其後升幅擴大，最高見10165點，終止連跌3日的弱勢。其中，機電股升0.89%，食品股升0.87%。

分析師指出，台股今日高開高走，主要是跟隨上周五美股走高，其中道指與標指均漲逾1%，以及亞太區其他股市的漲勢，因中美貿易談判上周取得階段性進展，並將於本周在美國首都華盛頓再度會晤，市場憧憬雙方或達成協議，推高大市。

個股方面，重磅股台積電漲1.32%，大立光漲1.02%，鴻海漲1%，聯發科亦升0.6%。