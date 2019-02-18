中國財經

樂視風暴進一步蔓延，樂視影業首次被列入失信名單。

根據中國執行訊息公開網，因違反財產報告制度，樂視影業(北京)有限公司被北京市第三中級人民法院列入失信被執行人名單，立案時間為上月24日。

內地《證券日報》引述消息人士指出，樂視影業這次列入失信名單，確實是受樂視的波及，但影響應屬暫時性，樂視影業的最差時刻已經過去，現在正在慢慢向好。

樂視影業於2011年12月成立，最早由賈躍亭控制的樂視控股和樂視網當時的副董事長劉弘共同發起成立，由光線影業創始人張昭出任CEO。而後眾多明星紛紛入股，卻在樂視危機後被套牢。

報道指出，2014年和2015年的兩年內，包括張藝謀、李蔚然、郭敬明、孫儷、鄧超、孫紅雷、李小璐、馮紹峰、黃曉明等在內的十幾位明星，先後以個人或工作室名義入股樂視影業，投資金額過億元(人民幣‧下同)。

不過，隨着2016年底樂視危機爆發，樂視影業估值開始下跌。根據去年9月的拍賣文件顯示，樂視影業估值大幅縮水，全部股權估值34.81億元，較2016年的98億元縮水64%。

目前，融創(01918)旗下的天津嘉睿為樂視影業控股股東，持有42.81%股份，賈躍亭及樂視控股不再持有樂視影業股份。去年3月，樂視影業改名樂創文娛，希望「去樂視化」。今年春節檔中，其投資的《熊出沒·原始時代》取得6.35億元的票房佳績。