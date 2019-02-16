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《人民日報》發表評論文章表示，希望中美雙方保持當前貿易磋商良好勢頭，努力在兩國元首確定的期限內達成一致，推動中美經貿關係長期穩定發展，造福兩國人民和世界各國人民。

文章指出，習近平主席會見來華進行新一輪中美經貿高級別磋商的美國貿易代表，肯定兩國經貿團隊的磋商又取得了重要階段性進展。這是中美經貿磋商開始數月來，習近平首次會見美方經貿團隊成員，既是對前期經貿磋商進展的肯定，又為下一階段中美經貿關係發展指明了大方向、注入了新動力。

文章強調，合作是最好的選擇，合作同時是有原則的。回首中美經貿磋商歷程，元首外交始終具有導航定調的重要作用。兩國元首在爭取儘早達成既互利雙贏、又對世界有利的協議問題上取得的重要共識，促使雙方一步步縮小分歧。

文章續稱，剛結束的中美經貿高級別磋商呈現的成果再次說明，堅持採取合作的方式就一定能夠往前走。這樣的結果，符合中美雙方和國際社會的共同期待。中美兩國合則兩利，鬥則俱傷。推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，符合兩國人民根本利益。

時隔兩周舉行的中美經貿高級別磋商都取得重要階段性進展，在此基礎上，雙方團隊下周還將在華盛頓繼續磋商。希望雙方保持當前磋商良好勢頭，努力在兩國元首確定的期限內達成一致，推動中美經貿關係長期穩定發展，造福兩國人民和世界各國人民。