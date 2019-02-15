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香港金融服務界今日聯合舉辦新春酒會，實德金融集團行政總裁陳柏楠作為證券商協會新任主席，擔任是次活動籌委會成員之一，期望即將公布的粵港澳大灣區發展規劃綱要，能為香港金融業帶來更多機遇。

陳柏楠在致詞時表示，未來一年，本港以至環球經濟將面對不少風險因素，但隨着內地和香港經濟穩步發展，未來將仍然充滿希望，尤其中港互聯互通能為本港金融業界發展帶來重要動力。

他期望，粵港澳大灣區發展規劃綱要會為兩地金融業界引入更大發展空間，進一步推動中港經濟協同發展，為香港金融業界帶來千載難逢的發展機遇。