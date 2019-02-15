訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 20:16 中國財經 香港財經

證券商協會冀大灣區推動中港互聯互通

放大圖片

香港金融服務界今日聯合舉辦新春酒會，實德金融集團行政總裁陳柏楠作為證券商協會新任主席，擔任是次活動籌委會成員之一，期望即將公布的粵港澳大灣區發展規劃綱要，能為香港金融業帶來更多機遇。

陳柏楠在致詞時表示，未來一年，本港以至環球經濟將面對不少風險因素，但隨着內地和香港經濟穩步發展，未來將仍然充滿希望，尤其中港互聯互通能為本港金融業界發展帶來重要動力。

他期望，粵港澳大灣區發展規劃綱要會為兩地金融業界引入更大發展空間，進一步推動中港經濟協同發展，為香港金融業界帶來千載難逢的發展機遇。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。