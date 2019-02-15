中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)收市跌101點子，中段一度低見6.7844。

人民幣兌美元在岸價收報6.7802，較上日下午4時30分收報6.7701，跌101點子或0.15%；較晚上11時30分最後成交價6.7718，走弱84點子。

離岸價(CNH)更曾跌穿6.79，低見6.7943，截至香港時間下午6時05分，離岸價報6.7838，在岸價報6.7744。

官方今日開出的中間價報6.7623，較上日中間價6.7744，上調121點子或0.18%。

交易員指出，雖然美國經濟數據不佳，但美元仍整體偏強，日內客盤購滙需求仍不少，但本周中美高級別談判即將公布結果，在此之前市場情緒略偏謹慎，交投有所縮減。

另有交易員認為，本周談判結果或決定短期人民幣走向，雖然樂觀訊號不少，但雙方分歧仍較大，加上中國經濟基本面欠佳，人民幣升值動力料下滑；中國公布的1月通脹數據表現不佳，工業品通縮隱憂上升，反映中國經濟下行壓力仍較大。

中美一連兩日在北京召開的高級別經貿磋商結束，美國財長努欽(Steven Mnuchin)表示會談有建設性。《環球時報》指，磋商順利結束，而以大合照來看，談判效果應該不錯，雙方都是滿意的。

國家統計局公布，1月份居民消費價格指數(CPI)按年升1.7%，創一年低，較上月1.9%，回落0.2個百分點，亦低於市場預期1.9%。