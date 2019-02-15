中國財經

中國1月通脹持續回落，並創一年新低；工業生產者出廠價格指數(PPI)增幅28個月來低，且連續第7個月回落，引發工業品通縮隱憂。

國家統計局公布，1月份，居民消費價格指數(CPI)按年升1.7%，較上月1.9%，回落0.2個百分點，低於市場預期的1.9%。PPI按年升0.1%，低於市場預期升0.3%，按月則下降0.6%。

招商證券表示，1月數據整體略低於市場預期，國內石化相關價格的慣性下跌在CPI、PPI中均有所體現，但考慮到國際油價已從去年末開始出現明顯反彈，後續石化產業鏈對通脹的拖累將明顯減弱，若國際油價進一步上行，不排除市場預期由通縮轉為通脹的風險，這是未來關注的一個重點。

中原銀行首席經濟學家王軍稱，CPI整體表現仍較平穩，估計全年的運行中樞維持在2%左右，波動不大。但1月份PPI回落有點快，已快接近負值，因需求端疲弱，且以行政手段為主的去產能很難持續，估計後續PPI還會有反復。但工業品通縮的趨勢較明顯，令人擔憂。

他指出，如果說去年是小微民企的困境，受累於工業品價格的回落，今年部分國企可能也會面臨困境。

華泰證券表示，預計今年PPI中樞延續回落。今年最可能影響PPI超預期下行的因素，在於實體經濟下行壓力加大、而需求側刺激效果不及預期。CPI方面，除豬肉外的其他食品價格，暫未看到可能推動通脹超預期大幅上行的風險因素。中性預計今年CPI均值較去年小幅上行，高點可能在年中附近。