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中美今日在北京召開第二日經貿高級別磋商，《華爾街日報》記者在Twitter引述消息人士指出，今日貿易會談後將發表聲明，預計將討論諒解備忘錄的進度。

稍前有報道指出，中美仍就多項主要議題僵持，包括中國政府被指強迫技術轉移，以及補貼國內工業。在經濟結構改革方面，亦未能縮窄分歧。

中國外交部發言人耿爽在例行記者會上表示，磋商最新進展很快會揭曉。

另外，白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)早前接受訪問時證實，中國國家主席習近平今日將接見美國貿易代表團。