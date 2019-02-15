訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:29 中國財經 國際財經

中美傳貿談後發聲明 起草諒解備忘錄

放大圖片

中美今日在北京召開第二日經貿高級別磋商，《華爾街日報》記者在Twitter引述消息人士指出，今日貿易會談後將發表聲明，預計將討論諒解備忘錄的進度。

稍前有報道指出，中美仍就多項主要議題僵持，包括中國政府被指強迫技術轉移，以及補貼國內工業。在經濟結構改革方面，亦未能縮窄分歧。

中國外交部發言人耿爽在例行記者會上表示，磋商最新進展很快會揭曉。

另外，白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)早前接受訪問時證實，中國國家主席習近平今日將接見美國貿易代表團。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。