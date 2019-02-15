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今日 15:28 中國財經

滬指挫1.4%失2700關 本周漲2.5%

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中國1月通脹低預期，加上傳出中美貿易談判仍就多項主要議題僵持，拖累A股下滑。上證指數失守2700點關口，連續第二日走軟。市場交投持續熾熱，兩市成交合計4183億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計漲2.45%，連升6個星期，累計漲188點或7.56%。

上證指數今早低開6點，其後跌幅不斷擴大，收市報2682點，挫37點或1.37%，最多挫39點或1.47%，低見2679點，成交1698.23億元。

深成指亦挫逾1%，收市報8125點，挫94點或1.15%，最低見8117點，挫102點或1.25%，成交2485.19億元。

滬深300指數報3338點，挫63點或1.86%；創業板指數報1357點，跌4點或0.3%。

各板塊普遍受壓，金融股挫逾2%；水泥股挫逾1%；煤炭、鋼鐵、化工、房地產、有色金屬、石油股偏軟；半新股、電力股則靠穩。

中美今日在北京召開第二日經貿高級別磋商。有報道指出，中美仍就多項主要議題僵持，包括中國政府被指強迫技術轉移，以及補貼國內工業。在經濟結構改革方面，亦未能縮窄分歧。

另外，國家統計局公布，1月份，居民消費價格指數(CPI)按年升1.7%，創一年低，較上月1.9%，回落0.2個百分點，亦低於市場預期1.9%。工業生產者出廠價格指數(PPI)按年升0.1%，升幅是28個月來最低，遜預期。

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