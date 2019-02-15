中國財經

上證指數午後跌逾1%。

上證指數現報2688點，挫31點或1.16%，最低見2687點，挫32點或1.21%，成交1342.71億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8149點，跌70點或0.86%，低見8145點，跌74點或0.9%，成交1995.45億元。

滬深300指數報3346點，挫55點或1.63%；創業板指數報1364點，升2點或0.18%。

各板塊個別發展，金融股挫逾1%；水泥、煤炭、鋼鐵、化工、房地產、有色金屬股偏軟；半新股、電力股則漲逾1%；石油股靠穩。