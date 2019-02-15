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今日 14:16 中國財經

台股低收0.24% 三連跌

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台灣股市下跌，加權指數收報10064點，跌24點或0.24%。

台股今早高開22點，早段由升轉跌，其後反覆偏軟，低見10055點，連續第3日下滑。其中，食品股跌0.4%，營建股跌0.33%。

分析人士表示，台股今日走軟，主要是跟隨隔晚美股下滑，以及其他亞洲地區股市跌勢，因美國去年12月零售業營業額出現近10年來最大跌幅，反映經濟於去年底轉弱，令市場更加擔心衰退重臨，加上外電指中美貿易談判無大進展，雙方仍就多項主要議題僵持，以及美國總統特朗普將宣布國家緊急狀態，均拖累大市受壓。

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