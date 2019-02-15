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今日 12:02 中國財經

滴滴準備過冬 擬裁2000人

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滴滴出行早前傳出去年全年虧損擴大逾3倍後，今日再受裁員消息困擾。

滴滴創辦人程維表示，公司將做好過冬準備，2019年會聚焦當前最重要的出行主業，並會繼續加大安全和合規投入、提升效率，因此將對非主業進行「關停併轉」，對業務重組帶來的崗位重疊和績效不達標的員工進行減員，整體裁員比例佔全員15%，涉及2000人左右。

日前，內地傳媒36氪引用滴滴內部流傳的財務數據報道，滴滴去年全年蝕109億元(人民幣．下同)，折合約129億港元，較2017年虧損25億元，擴大3.36倍。

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