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今日 09:30 中國財經 國際財經

中國傳承諾結束扭曲市場補貼措施

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中美今日召開第二日貿易談判，中方據報承諾結束扭曲巿場的國內產業補貼措施，但未知詳情。

路透引述消息人士報道，中國承諾讓所有補貼項目符合世界貿易組織(WTO)的規定，但美方對此抱懷疑態度，因中方長期拒絕披露其補貼做法，難以確保中方履行改革承諾。

白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)早前接受霍士新聞訪問時證實，中國國家主席習近平今日將接見美國貿易代表團，又強調總統特朗普尚未決定是否延長談判死線。至於白宮稱，中國向美國表示極大尊重，現時談判進展非常好。

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