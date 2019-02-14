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特朗普將宣布美國進入緊急狀態

美國參議院通過邊境保安與開支法案，有助政府避免再次停擺；多數黨領袖麥康奈爾表示，總統特朗普將簽署有關法令，但同時宣布國家進入緊急狀態，以取得資金興建邊境牆。

聯儲局理事:支持暫不加息 縮表今年底前應結束

美國零售銷售數字錄得逾9年最大按月跌幅，聯儲局理事布雷納德稱，零售數字加重經濟下行風險，局方貨幣政策按兵不動屬合適，資產負債表正常化應在今年底前結束。

可口可樂上季扭虧 今年表現料遜色

可口可樂第四季股東應佔盈利8.7億美元，上一年同期虧損27.52億元。股價收市挫8.4%。

蘇皇等八跨國銀行傳涉串謀歐債交易遭查

外電消息稱，蘇格蘭皇家銀行在內的8家跨國銀行，因涉嫌串謀歐羅債券交易行為，正接受歐盟監管機構審查。

美國零售10年最差 道指低收103點

市場擔心美國經濟衰退，加上中美貿談據報無大進展，道指曾挫235點，尾段曾倒升15點，但白宮與國會或現爭拗，道指收市仍跌103點或0.41%；標指下滑0.27%；納指倒升0.09%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國去年12月零售銷售按月降1.2%，創逾9年最大跌幅，預期升0.1%；上周首次申領失業救濟人數增4000人，數字遜預期；1月最終需求PPI按年升2%，預期升2.1%。

￭ 白宮經濟顧問庫德洛：特朗普未定是否延中美貿易停火期。

￭ 美滙指數曾失守97，尾段跌0.17%，美元兌日圓挫0.44%，歐羅兌美元升0.26%。

￭ 紐約期金跌1.2美元，收報每盎斯1313.9美元。

￭ 紐約期油高收1%，報每桶54.41美元，盤中曾倒插至53.08美元；布蘭特期油漲1.5%。

￭ 英國國會下議院一如預期否決首相文翠珊的脫歐後備方案。

￭ 英國股市收升0.09%；德股跌0.69%；法股回落0.23%。

￭ 埃及央行減息一厘，隔夜存款利率下調至15.75%。

￭ 消息：阿里巴巴與德國零售商麥德龍(Metro)磋商，擬收購其中國業務。

￭ 本港今早5時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7805元，較周三紐約尾盤漲30點子。

￭ 台灣華航勞資雙方周四晚達成共識，機師工會宣布結束罷工。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28198點，較昨日恒指收市低水234點。

￭ ADR港股比例指數報28212點，較港收市低219點。

￭ 恆誠建築(00994)控股權易手，獲提要約全購。

￭ 北京汽車(01958)預期年度盈利按年增逾95%。

￭ 中芯(00981)第四季盈利按年跌44.42%，毛利率挫1.9個百分點；預期首季收入降16%至18%。