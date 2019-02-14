中國財經 港股直擊 即巿股評

市場觀望新一輪貿易談判消息，港股連升三日累漲550點後，今日回吐65點，仍守250天牛熊線(約28336)，大市全日成交額有1038.28億元。

不過，今日北水淨流入大減，由昨日的17.8億，大縮至9704萬元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

舜宇(02382)發盈警，股價挫5%，但吸引北水買入，全日有1.95億元內地資金買，為北水最多買入個股；瑞聲(02018)亦有5090萬元淨入。

內險股亦見北水追入，太保(02601)、財險(02328)及新華保險(01336)分別有1.3億、6440萬元和4747萬元資金淨買。廣發証券(01776)遭基礎投資者瓴睿資本減持，全日跌2.8%，但也有2463萬元淨入。

國務院印發《國家職業教育改革實施方案》，發展新時代職業教育，教育股逆市升，宇華(06169)及新高教(02001)分別有2679和4398萬元北水流入。

其他較多北水淨買個股包括阿里健康(00241)、騰訊(00700)及長汽(02333)全日分別有7327萬、2624萬和1296萬元內地資金買入。

不過，內銀股續被北水掟貨，建行(00939)與工行(01398)分別有2.01億和6965萬元淨走。

其他較多北水流走個股包括融創(01918)、吉利(00175)和中興(00763)，全日分別錄8142萬、7392萬和56萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、工行、建行、舜宇、阿里健康、財險、長汽、太保、融創及吉利。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、舜宇、融創、中興、吉利、宇華、新華保險、廣發証券、瑞聲及新高教。