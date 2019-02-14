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今日 16:18 中國財經

商務部:中國1月進出口實現良好開局

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中國1月進出口遠勝市場預期，商務部新聞發言人高峰表示，今年1月中國進出口繼續保持穩中向好勢頭，實現良好開局，進出口在保持增長的同時，結構持續優化，動力轉換加快。

高峰稱，從國際市場布局看，對新興和發展中市場出口保持較快增長。從經營主題看，民營企業繼續保持出口第一大經營主體地位。從商品結構看，集成電路、汽車及其底盤、計算機及部件等產品出口附加值進一步提高。從貿易方式看，一般貿易出口佔比提高至59.7%。從大宗商品進口情況看，原油、天然氣、煤炭等商品進口量增加，大豆進口量下降。

另外，商務部公布，1月實際使用外資(FDI)按年增長2.8%。高峰稱，1月中國吸引外商投資的金額有所增長，但新設外商投資數量當月有所下降，指單月的變化不能代表趨勢變化，外資企業設立數量會隨着不同時間有所變化。

中國1月主要投資來源地增長態勢良好。其中，美國增長約1.25倍，荷蘭增長95.6%。「一帶一路」沿線國家、東盟、歐盟實際投入外資金額按年增長10.1%、2.7%和22.5%。

對於1月美國對中國投資有大幅增長，高峰表示，這與中國不斷改造營商環境分不開，中方將繼續努力，不斷營造更利於各類企業經營的營商環境，提高對外商投資的吸引力。

另外，高峰又提到，目前商務部已經暫停了辦理直銷相關的審批、備案等事項，正在積極會同相關職能部門開展保健市場整治工作。會切實維護廣大消費者的利益，推動完善直銷相關法律規範。

至於正在進行的中美經貿高級別磋商，高峰表示，沒有更多內容可以透露。

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