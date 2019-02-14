中國財經

中美今明兩日展開新一輪貿易談判，內地股市反覆偏軟。上證指數終止連升5日的強勢，微跌1點。兩市成交合計縮減近12%至4175億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開5點，其後窄幅上落，全日收市報2719點，微跌1點或0.05%，最多跌13點或0.5%，低見2707點；最多升8點或0.31%，高見2729點，成交1703.31億元。

深成指則反覆上升，收市報8219點，升48點或0.6%，最高見8260點，漲89點或1.09%；低見8141點，跌30點或0.37%，成交2471.56億元。

滬深300指數報3402點，升5點或0.15%；創業板指數報1361點，升4點或0.31%。

各板塊普遍上揚，半新股漲逾1%；房地產、化工、石油、水泥、鋼鐵、電力、有色金屬股靠穩；金融、煤炭股則偏軟。

新華社官方微博「新華視點」報道，今日(14日)上午，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)與財長努欽(Steven Mnuchin)共同主持中美經貿高級別磋商開幕式。外媒引述消息稱，美國總統特朗普正考慮把提高中國進口商品關稅的最後期限推遲60天，以便有更多時間讓兩國繼續談判。

另外，中國海關總署公布，以美元計，中國1月出口2175.7億元，按年增長9.1%，遠勝市場預期下跌3.3%；進口1784.1億元，下跌1.5%，亦遠勝市場預期下跌10.2%。