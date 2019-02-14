中國財經

中國1月進出口遠勝市場預期。

中國海關總署公布，以美元計，中國1月出口2175.7億元，增長9.1%，遠勝市場預期下跌3.3%；進口1784.1億元，按年下跌1.5%，亦遠勝市場預期下跌10.2%。

以人民幣計，中國1月出口1.5萬億元，增長13.9%，遠勝市場預期增長3.8%；進口1.23萬億元，增長2.9%，高於市場預期下跌1.9%。

美元計，1月貿易順差391.6億元，擴大1.1倍；人民幣計，貿易順差2711.6億元，擴大1.2倍。

對歐盟、東盟和日本等主要市場進出口增長，對「一帶一路」沿線國家進出口增速高於整體。1月份，中歐貿易總值4448.4億元(人民幣‧下同)，增長17.6%，其中，中國對歐盟出口增長20.5%；自歐盟進口增長13.5%；對歐貿易順差881.6億元，擴大37.7%。

中國與東盟貿易總值3566億元，增長7.8%，其中，中國對東盟出口增長17.6%；自東盟進口下降3%；對東盟貿易順差503.2億元，擴大2.3倍。

中美貿易總值3158.2億元，下降10.1%，其中，中國對美國出口2521.1億元，增長1.9%；自美國進口637.1億元，下降38.6%；對美貿易順差1884億元，擴大31.2%。

中日貿易總值1853.4億元，增長6.5%；中國對「一帶一路」沿線國家合計進出口增長11.5%，高出全國整體增速2.8個百分點。